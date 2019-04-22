В Забайкалье оценивают ущерб от сильнейшего пожара

В Забайкалье состояние четверых пострадавших во время пожаров остается тяжелым. Травмы получили 29 человек. Более 300 жителей остались без крова.

В деревне Усть-Ималка огонь превратил в пепелище всю улицу Молодежную. Тридцать домов — это почти половина населенного пункта. Стихия настолько стремительно подступала сюда, что жители не успели даже сориентироваться. Некоторые так и оставили свои личные автомобили в гаражах.

Это все, что осталось от хозяйства Сергея Сперанского. Вместе с женой они прожили здесь почти сорок лет. За два дня до пожара купили новую теплицу, готовились к сельскохозяйственному сезону.

В тот день дул сильный ветер с порывами и непогоду, надвигающуюся со стороны российско-монгольской границы, жители приняли за пыльную бурю, и только когда на участки полетели искры, они поняли, что это огонь и побежали. Сегодня хозяева осматривают сгоревшие владения в надежде, что сохранились хоть что-то. Маргарита Цыренжапова в день пожара только вернулась домой после операции.

Сейчас на месте начали восстанавливать электроснабжение, завезли новые столбы. Здесь же ведут перепись — считают ущерб, нанесённый каждому подворью. Большая часть скота погибла. Спасшимся животным привозят воду.

Первые в этом году весенние пожары в Забайкальском крае оставили без жилья более трёхсот сорока человек в четырнадцати населенных пунктах. Одни сейчас живут у родственников, другие в пунктах временного размещения. Для тех, кто лишился своего имущества, неравнодушные земляки организовали сбор одежды и продуктов. Все это уже начали доставлять в районы.

А это приграничный Забайкальск. Для того чтобы не допустить проникновение огня на его территорию, местные жители объединились и выставили посты.

На сегодняшний день пожаров, угрожающих населенным пунктам в регионе не зарегистрировано. В регионе продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации.