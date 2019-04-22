Мужской хор театра Станиславского упал на сцене, 20 человек пострадали

В Москве в театре имени Станиславского несколько певцов хора упали во время репетиции. Рухнул станок — это возвышение, на котором стоит хор, уточняет телеканал "Россия 24".

Как рассказал СМИ один из артистов, высота была около полутора метров. В дирекции театра сообщили, что артистам принесли извинения, обещали разобраться, виновных найти, наказать.