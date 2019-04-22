На Кубани привели в порядок казачий кадетский корпус

На Кубани в одной из станиц открыли новое здание казачьего кадетского корпуса. На реконструкцию потратили 450 миллионов рублей.

Гостей встречают с караваем. Для маленькой станицы открытие реконструированного казачьего кадетского корпуса — это большой праздник.

Плац, возложение цветов. На плацу — 125 парней в парадной форме. Это учащиеся казачьего кадетского корпуса имени героя Первой мировой войны — сотника Михаила Чайки. К его памятнику возлагают цветы.

Обновлением кадетского корпуса занимался благотворительный Фонд имени Героя. Новый корпус освящают и, в сопровождении оркестра, режут красную ленту.

В старом учебном корпусе было 5 кабинетов и 60 кадетов. Места не хватало. И на специализированные предметы кадеты ходили в соседнюю школу. Теперь здесь – новые спортплощадки, 125 учащихся и десятки классов. И в каждом – все самое лучшее для учебы.

А вот так выглядит кабинет технологии. Полный комплект инструментов и современные станки. Кадеты новые учебные классы увидят сегодня. И им будет, чему удивиться.

Вот так выглядит кабинет физики. О таком мечтают многие школы. Для занятий по робототехнике здесь есть базовый набор для создания роботов и поле для их испытания и 3d-принтер для реализации интересных идей.

Ребята еще помнят маленький учебный корпус и ветхий спальный, которому было больше ста лет. И радуются комфортным условиям.

Сегодня в Краснодарском крае 7 казачьих кадетских корпусов. Их выпускники, больше тысячи кадетов, станут атаманами станичных и районных обществ.