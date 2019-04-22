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Выборы на Украине 56 минут назад

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22 апреля 201902:11

Выборы президента Украины: разрыв между кандидатами увеличивается

По итогам обработки 33,98 процента протоколов кандидат на пост президента Украины Владимир Зеленский набирает 73,26 процента голосов, его оппонент Петр Порошенко – 24,4 процента.

Ранее сообщалось, что, по данным всех экситполов, кандидат от партии "Слуга народа" Владимир Зеленский побеждает с результатом около 73 процентов голосов, у действующего главы государства Петра Порошенко — 25,5 процента.

Полученный результат беспрецедентен в современной истории Украины, так как ранее ни один президент не получал такой кредит доверия со стороны своих граждан, напоминает РИА Новости. Владимира Зеленского уже поздравили с победой ряд лидеров западных стран и международных организаций – президент США Дональд Трамп, Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, глава Евросовета Дональд Туск, глава МИД Великобритании Джереми Хант, президент Польши Анджей Дуда, президент Франции Эммануэль Макрон. Поздравления продолжают поступать.

Как сообщалось, действующий президент Украины Петр Порошенко заявил, что, несмотря на поражение, не собирается уходить из политики и будет в оппозиции к Зеленскому. Выборы в украинский парламент – Верховную Раду – ожидаются осенью текущего года, а сейчас партия "Блок Петра Порошенко" имеет самую большую фракцию в нем. Партия же Владимира Зеленского "Слуга народа" появилась на политическом поле Украины только перед президентскими выборами.

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