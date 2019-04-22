ЦИК Украины обработал половину протоколов

По итогам обработки 50,18 процента электронных протоколов кандидат от партии "Слуга народа" Владимир Зеленский набирает 73,01 процента голосов избирателей, за его оппонента, действующего главы государства, проголосовали 24,65 процента принявших участие в голосовании.

Как и прежде, Владимир Зеленский одерживает победу во всех областях Украины, кроме Львовской области, где за Петра Порошенко отдано более 60 процентов голосов.

Ранее сообщалось, что по результатам национального экситпола во втором туре выборов президента Украины Владимир Зеленский набирает 73 процента голосов, его соперник — 25,5 процента, напоминает "Интерфакс".

По данным ЦИК Украины, явка избирателей на голосовании 21 апреля по стране составила 62,07 процента.