Число жертв взрывов на Шри-Ланке достигло 262

По последним данным, число жертв серии взрывов на Шри-Ланке возросло до 262, пострадавших более 450. Ранее сообщалось о 215 погибших. Местными властями задержаны 13 подозреваемых в причастности к произошедшему.

Как сообщалось, в минувшее воскресенье – день, когда католики отмечали Пасху, — на Шри-Ланке прогремели восемь. Шесть из них произошли в трех храмах и трех отелях, седьмой — на западе острова, восьмой — в жилом комплексе в пригороде столицы страны Коломбо.

Среди погибших граждане Дании, Японии, Пакистана, Марокко, Индии, Бангладеш, КНР, Нидерландов, США, Турции и Великобритании. По информации посольства РФ на Шри-Ланке, россиян среди погибших и пострадавших нет.