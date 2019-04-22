22 апреля 201904:47
Кашлинская идет второй перед заключительным туром чемпионата Европы по шахматам
На женском чемпионате Европы по шахматам, который проходит в Турции, завершился десятый тур соревнований. Россиянка Алина Кашлинская обыграла свою соотечественницу Анастасию Боднарук, набрав 7,5 балла. Перед заключительным туром она занимает второе место.
Лидирует же в турнире украинка Инна Гапоненко с 8 очками. Третьей идет француженка Мари Себаг, набравшая столько же баллов, сколько и россиянка, но уступающая ей по дополнительным показателям.
Последний тур на чемпионате Европы пройдет 22 апреля. Соперницей Кашлинской станет Пиа Крамлинг из Швеции.
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