Единая лига ВТБ: краснодарский "Локомотив" уверенно обыграл "Зенит"

В центральном матче дня регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сошлись "Локомотив" и "Зенит". Победа в итоге досталась краснодарцам. "Локомотив" выиграл 94:78. Самым результативным игроком в составе кубанцев стал один из лидеров сборной России Дмитрий Кулагин, на его счету — 17 очков.

"Локомотив" набрал 41 очко и расположился на 4-м месте в турнирной таблице. "Зенит" с 39 баллами занимает шестую строчку, сообщает телеканал "Россия 24".