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Лесные пожары 1 час назад

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22 апреля 201906:15

Забайкалье охвачено огнем

По данным Авиалесоохраны, в Забайкалье природными пожарами охвачены более 21 тысячи гектаров леса. За прошедшие сутки потушили 70 возгораний на площади 1393 гектара.

Как сообщалось, за последние несколько дней из-за степных пожаров на юге и юго-востоке Забайкалья пострадали 17 населенных пунктов. Число жителей, которые потеряли дома или еще как-то пострадали во время пожаров, превысило 400.

 

Сейчас в регионе действует режим чрезвычайной ситуации, к борьбе с огнем привлечены более 15 тысяч человек, задействовано 374 единицы техники, сообщает телеканал "Россия 24". Тушат пожары и с воздуха. Небольшие пожары также зафиксированы в Хабаровском крае, Еврейской АО, Красноярском крае, Бурятии, Псковской области и Амурской области.

В связи с обострением пожароопасной в Восточном военном округе более 5 тысяч военных приведены в состояние повышенной готовности, передает ТАСС. Более 200 пожарных команд находятся в готовности к ликвидации природных пожаров, в том числе, к оказанию помощи при тушении крупных лесных очагов возгорания. Подготовлено около 400 единиц специальной пожарной техники, в том числе, пожарные танки и бронеавтомобили. Также в режим постоянной готовности переведены более десяти летательных аппаратов – вертолетов и военно-транспортных самолетов, а бомбардировщики Су-24М и штурмовики Су-25 планируется привлекать к разведке.

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