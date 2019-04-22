Избранный президент Украины Владимир Зеленский получает поздравления со всего мира

Одним из первых, кто поздравил Зеленского с победой, был лидер Франции Эманнуэль Макрон. С американским теперь коллегой Дональдом Трампом он поговорил по телефону, об этом рассказал спецпредставитель США по Украине Курт Волкер. Глава Белого дома назвал прошедшие выборы "Важным моментом в истории Украины".

С нетерпением ожидает начала совместной работы канадский премьер Джастин Трюдо, об этом он написал в своём твиттере. С победой во втором туре Зеленского поздравил канцлер Австрии Себастьян Курц. Ну, а премьер-министр Армении Никол Пашинян и вовсе написал в твиттере на украинском, отмечает телеканал "Россия 24".