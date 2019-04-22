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Взрывы на Шри-Ланке 24 минуты назад

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22 апреля 201907:18 Дмитрий Мельников

Теракты на Шри-Ланке – провал местных спецслужб

Уже 290 жертв терактов на Шри-Ланке, пострадали не менее 500 человек. За сутки в стране прогремело восемь взрывов: в отелях, храмах и в жилом комплексе. Среди погибших и пострадавших десятки туристов, россиян в их числе нет. До сих пор ни одна экстремистская группировка не взяла на себя ответственность за атаку. По подозрению в причастности к терактам полицейские задержали 24 человека.

Прошедшая ночь на истерзанной взрывами Шри-Ланке прошла в напряженной тишине. Комендантский час, введенный властями накануне, закончился с восходом солнца. Кровавая череда террористических актов началась от храма Святого Антония — именно здесь прогремел первый взрыв. Часы на башне остановились в 8:45, когда сработало взрывное устройство. Внутри храма все еще почти не тронуто: следы крови на стенах, не все останки погибших еще успели собрать. Смогут ли восстановить поврежденные храмы, но главное — смогут ли восстановиться прихожане и вся христианская община Шри-Ланки?

"Я бы хотел поблагодарить всех наших людей в Баттикалоа. Я вижу, как каждый приходит на помощь пострадавшим, спасая многие жизни. Мы благодарны за эту поддержку и любовь", — говорит священник подвергшейся атаке церкви.

Уже ясно, что один из террористов-смертников, взорвавших в себя во время пасхальной службы в храме, оказался проповедником, симпатизировавшим группировке "Исламское государство" (запрещена в России): Захран Хашин в своих социальных сетях активно поддерживал боевиков.

Откуда на острове взялись представители "Исламского государства", и как спецслужбы прозевали готовящемся теракты – вот главные вопросы, которые граждане задают сегодня властям. Премьер-министр Шри-Ланки Ранил Викрамасингхе подчеркивает: "Мы должны выяснить, почему не были проведены надлежащие действия по предотвращению этой трагедии. Но, прежде всего, необходимо принять все меры для того, чтобы терроризм не поднял голову в Шри-Ланке. Мы не можем этого допустить. Нам необходимо сохранить единство жителей Шри-Ланки, чтобы уничтожить эту угрозу раз и навсегда".

Серию пасхальных терактов называют огромным провалом спецслужб: еще за десять дней до трагического воскресенья у полиции острова была достоверная информация о готовящемся нападении на церкви. Известны были и предполагаемые организаторы, называлась исламская радикальная группировка "Тоухиит Джамаат" (запрещена в России). Однако никаких действий для предотвращения трагедии почему-то не было предпринято.

Иностранные государства предлагают Шри-Ланке помощь. Известно, что во врем взрывов погибли граждане США, Великобритании, Нидерландов, Китая, Португалии, Индии и Турции. Всего, как сообщается, 35 человек. Еще 15 тел, предположительно, иностранцев остаются неопознанными.

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