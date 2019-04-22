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22 апреля 201907:46

Хачанов опустился на одну строчку в рейтинге АТР

EPA

Ассоциация теннисистов-профессионалов опубликовала обновленную версию рейтинга организации. Лучший из россиян Карен Хачанов потерял одну позицию, опустившись с 12-го на 13-е место. На его счету 2730 баллов. Его соотечественник Даниил Медведев остался на 14-й строчке (2505).

Лидером рейтинга АТР по-прежнему является серб Новак Джокович (11160 очков). Далее идут испанец Рафаэль Надаль (8085), немец Александр Зверев (5770), швейцарец Роджер Федерер (5590) и австриец Доминик Тим (4675).

В топ-100 попал еще один представитель России Андрей Рублев. Он занимает 89-е место, набрав 644 балла.

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