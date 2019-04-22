Прокуратура Токио предъявила новое обвинение бывшему руководителю Nissan

Новое обвинение бывшему руководителю Nissan Карлосу Гону предъявила прокуратура Токио, передает телеканал "Россия 24".

Гона считают организатором мошеннической схемы. Миллионы долларов могли быть похищены при переводе денег от японской корпорации в Оман, в адрес фирмы по торговле легковыми автомобилями. Впервые его задержали в ноябре прошлого года. В понедельник должен был подойти к концу срок ареста.

Ранее экс-руководителю Nissan предъявили три обвинения в незаконном присвоении и использовании средств концерна. Таким образом, Карлос Гон, скорее всего, останется под стражей, несмотря на намерение его адвокатов подать иск с требованием освободить топ-менеджера под залог.