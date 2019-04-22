В Забайкалье полыхает 20 тысяч гектаров леса

Более 20 тысяч гектаров леса горит в Забайкалье. По данным авиалесоохраны, за сутки удалось потушить возгорания на площади почти 1400 гектаров. От пожаров пострадали 17 населенных пунктов, уничтожено почти сто жилых домов. Без крова остались 300 человек.

В регионе действует режим чрезвычайной ситуации, сообщает "Россия 24". В южных районах Забайкальского края ожидается ветер до 40 метров в секунду.

По данным краевого Минздрава, при пожарах пострадали 34 человека. Восемь пострадавших получили тяжелые и средней степени травмы, всех их санитарной авиацией доставили в Читу, передает "Интерфакс".

Главное управление МЧС по Забайкальскому краю запретило использовать открытый огонь и разводить костры на приусадебных участках, в лесной и степной зоне. Жителей просят проявлять благоразумие и сознательность.