Убийцам женщины-курьера ювелирной компании из Таганрога грозит пожизненное заключение

В Иркутске раскрыто заказное убийство торгового представителя ювелирной компании из Таганрога. Женщину застрелили ради партии драгоценностей, которые она привезла в город. Сегодня областной суд в Иркутске выносит приговор обвиняемым в убийстве.

Как напоминает ГТРК "Иркутск", трагедия случилось в феврале прошлого года. Золотообрабатывающее предприятие в Таганроге получило заказ из Иркутска на крупную партию ювелирных украшений. Изделия на сумму 14 миллионов рублей в Иркутск повезла 41-летняя женщина-курьер. Она прибыла в аэропорт Иркутска без охраны. Затем уехала на такси и бесследно исчезла. Через два дня ее тело с огнестрельными ранениями нашли на льду реки Ангара.

Правоохранители установили троих подозреваемых в убийстве женщины-курьера. Теперь им грозит пожизненное тюремное заключение.