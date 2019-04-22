Террористическая атака на Шри-Ланке: взрывы устроили семеро смертников

Полиция Шри-Ланки задержала 24 человека в связи с серией взрывов на острове, были задействованы семь террористов-смертников. В результате — погибли 290 человек, еще 500 получили ранения. Эти данные обновились несколько часов назад, передает телеканал "Россия 24". В общей сложности, за сутки в стране сработали 8 устройств: в отелях, храмах и в жилом комплексе. Среди жертв — граждане США, Нидерландов, Китая, Пакистана, Марокко, Индии, Бангладеш, а также о подданных Японии и Великобритании.

Как сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, россиян среди погибших и пострадавших нет.

Правительство Шри-Ланки ввело комендантский час после того, как в стране прогремели восемь взрывов, передает "Интерфакс".

Комендантский час не отменят до тех пор, пока власти страны не будут уверены в отсутствии опасности для местных жителей и туристов.

СМИ пишут, что в настоящее время на Шри-Ланке заблокирован доступ к основным социальным сетям и приложениям для обмена сообщениями для избежания распространения ложной информации.

Пока ни одна террористическая группировка не взяла на себя ответственность за взрывы.