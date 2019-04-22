Реконструкцию пропускного пункта между Китаем и Приморьем завершат в 2022 году

Реконструкцию железнодорожного грузопассажирского пропускного пункта через границу РФ "Пограничный" (Приморье) — Суйфэньхэ (КНР) завершат в 2022 году. Об этом стало известно из проекта приказа Министерства транспорта России, опубликованного на портале regulation.gov.ru. Об этом сообщают "Вести: Приморье".

По планам, реконструкция перехода на границе с Китаем позволит увеличить его пропускную способность до 20 тысяч транспортных средств в день. Напомним, эксплуатацию и содержание объекта будет спонсировать федеральный бюджет. Средства будут выделяться в рамках госпрограммы "Развитие внешнеэкономической деятельности".