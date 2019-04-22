Совет Федерации остался без интернета

В Совете Федерации отключилась связь с Интернетом, работы по его восстановлению идут, но пока безрезультатно.

Как передает РИА Новости, об этом общественность проинформировал сотрудник аппарата верхней палаты отечественного парламента.

Собеседник агентства рассказал, что доступа к Глобальной сети нет ни у большинства его коллег, ни у многих сенаторов.

В свою очередь, пресс-служба СФ сообщила, что начало заседания Совфеда задержалось из-за технических неполадок в электроснабжении​​​.

Сенатор Олег Морозов отметил, что в зале заседаний 10 минут не работали мониторы и микрофоны.