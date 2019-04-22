Всемирный еврейский конгресс недоволен сожжением чучела Иуды в Польше

Всемирный еврейский конгресс осуждает сожжение чучела Иуды Искариота в рамках пасхального ритуала, традицию которого возобновили в этом году в польском районе Прухник на юго-востоке страны, передает РИА Новости.

По словам исполнительного директора и одного из вице-президентов конгресса Роберта Сингера, евреи глубоко обеспокоены призраком возрождения средневекового антисемитизма, который приводил к невообразимой жестокости и страданиям. Он выразил "отвращение и негодование" в отношении этой "явно антисемитской манифестации".

Традиция "суд над Иудой" существовала в Польше с XVIII века.

В пятницу куклу Иуды 30 раз ударили палками, по количеству сребреников, которые он получил за предательство Иисуса Христа. Куклу пронесли по улицам города Прухник, после чего сожгли.