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Выборы на Украине 14 минут назад
Звезды российского шоу-бизнеса поздравили Зеленского с победой
Российские артисты поздравили Владимира Зеленского с победой и выразили надежду, что запреты на выступления на Украине будут сняты.
Николай Басков на своей странице в Instagram написал, что он уже пять лет не может встретиться со своими украинскими друзьями и поклонниками, поскольку его просто не пропускают в страну.
Схожие мысли высказала певица Наташа Королева. Она призналась, что лично знакома с Зеленским, и надеется, что он останется порядочным человеком на посту президента. Королева добавила, что ее запрещали на Украине из-за политики, но сейчас верит в то, что ситуация изменится. Также она выложила видео своего совместного выступления с Зеленским в шоу "Вечерний Киев".
О знакомстве с Зеленским вспомнил и Дима Билан, который пожелал ему оставаться объективным и верить в то, что один человек может изменить ход истории. Певец написал в "Инстаграме", что желает нашим народам дружбы.
Телеведущая Лера Кудрявцева отметила, что политика — тот же шоу-бизнес, только жестче и масштабнее, и призвала Зеленского не подвести своих избирателей.
"Очень хочется верить, что в Украине наступит мир, и наши братья будут гордиться своим президентом", — написала Кудрявцева.
Стилист Сергей Зверев написал, что первым поздравил будущего президента с победой. Он надеется, что теперь все будет хорошо.
К настоящему моменту обработаны уже более 95 процентов бюллетеней, сообщает "Россия 24". У Зеленского — более 73 процентов. Это примерно 12 миллионов 800 тысяч избирателей. Для Петра Порошенко кампания обернулась полным провалом. Он не набрал и четверти голосов.
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