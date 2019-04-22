"Никто не заболел": концерты Успенской сорвались по техническим причинам

Поклонники Любови Успенской были обеспокоены отменой ее концерта в Барнауле 21 апреля. Ранее организаторы сообщили ТАСС, что певица была госпитализирована.

Однако позже сама Успенская и ее представители сообщили, что со здоровьем у артистки все в порядке, а концерты в Барнауле и Омске (он был запланирован на 22 апреля) отменены по техническим причинам.

На странице Успенской в "Инстаграме" поклонникам принесли извинения за неудобства. "К сожалению, иногда обстоятельства превыше", — говорится в сообщении.

Также отмечается, что "никто не заболел и не оказался госпитализированным", и с 24 апреля тур по ранее заявленным городам продолжится без изменений.

Что же касается Барнаула и Омска, где концерты были отменены, то туда Успенская обещает вернуться уже в скором времени.