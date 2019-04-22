В Уфе машина снесла пешехода и протаранила цветочный киоск. Видео

Камера наблюдения запечатлела момент аварии, произошедшей днем в воскресенье, 21 апреля, на пересечении улиц Ленина и Чернышевского в Уфе.

Как сообщает ГТРК "Башкортостан", автомобиль Kia, за рулем которого находился 39-летний мужчина, вылетел за пределы проезжей части и сбил 24-летнюю женщину-пешехода. После этого машина врезалась в здание цветочного киоска.

Пострадавшей женщине потребовалась медицинская помощь.