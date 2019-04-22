В мэрии Новосибирска идет обыск, связанный с делом Абызова

В управлении капитального строительства мэрии Новосибирска сотрудники МВД проводят обыски в связи с расследованием уголовного дела в отношении сотрудников компании АО "Сибэко", фигурирующих в деле экс-министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова, передает ТАСС.

В феврале прошлого года Сибирская генерирующая компания купила АО "Сибэко". В 2006-2012 годах Абызов руководил советом директоров холдинга RU-COM, в который входил АО "Сибэко".

Как сообщалось, по обвинению в "Создании, руководстве и участие в преступном сообществе с использованием служебного положения" и "Мошенничестве в особо крупном размере, совершенном с использованием служебного положения организованной группой" Басманный суд Москвы арестовал Абызова, Степанова, Русакова, Фрайденберг, Пелипасова и Ильичева.

По данным СКР, в 2011-2014 годах Абызов, являясь владельцем ряда офшорных коммерческих организаций, организовал и возглавил ОПГ, после чего похитил мошенническим путем 4 миллиарда рублей у ОАО "Сибирская энергетическая компания" и ОАО "Региональные электрические сети", производящих и передающих электроэнергию в Новосибирской области. Следствие считает, что украденные деньги выведены за рубеж.