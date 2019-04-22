Тема:

Экс-министру Абызову предъявлено обвинение 24 минуты назад

Новости Общество

Все видео этой рубрики
22 апреля 201911:45

В мэрии Новосибирска идет обыск, связанный с делом Абызова

Донат Сорокин/ТАСС

В управлении капитального строительства мэрии Новосибирска сотрудники МВД проводят обыски в связи с расследованием уголовного дела в отношении сотрудников компании АО "Сибэко", фигурирующих в деле экс-министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова, передает ТАСС.

В феврале прошлого года Сибирская генерирующая компания купила АО "Сибэко". В 2006-2012 годах Абызов руководил советом директоров холдинга RU-COM, в который входил АО "Сибэко".

Как сообщалось, по обвинению в "Создании, руководстве и участие в преступном сообществе с использованием служебного положения" и "Мошенничестве в особо крупном размере, совершенном с использованием служебного положения организованной группой" Басманный суд Москвы арестовал Абызова, Степанова, Русакова, Фрайденберг, Пелипасова и Ильичева.

По данным СКР, в 2011-2014 годах Абызов, являясь владельцем ряда офшорных коммерческих организаций, организовал и возглавил ОПГ, после чего похитил мошенническим путем 4 миллиарда рублей у ОАО "Сибирская энергетическая компания" и ОАО "Региональные электрические сети", производящих и передающих электроэнергию в Новосибирской области. Следствие считает, что украденные деньги выведены за рубеж.

Ранее по теме

Сейчас

11:48

Серия взрывов в Шри-Ланке: ответственность на себя взяла одна из террористических группировок

11:42

В Москве похитили картину Левитана

11:33

В мэрии Новосибирска идет обыск, связанный с делом Абызова

11:24

Самолет с красноярскими туристами сел в Китае из-за поломки

10:48

Совет Федерации остался без интернета

09:24

Медведев поздравляет Зеленского, но иллюзий не испытывает

07:18

Теракты на Шри-Ланке – провал местных спецслужб

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Звезды российского шоу-бизнеса поздравили Зеленского с победой

Звезды российского шоу-бизнеса поздравили Зеленского с победой

48 минут назад
Террористическая атака на Шри-Ланке: взрывы устроили семеро смертников

Террористическая атака на Шри-Ланке: взрывы устроили семеро смертников

1 час назад
В мэрии Новосибирска идет обыск, связанный с делом Абызова

В мэрии Новосибирска идет обыск, связанный с делом Абызова

24 минуты назад
Пожар в Казани унес жизни 6 человек

Пожар в Казани унес жизни 6 человек

7 часов назад
Суд разъяснил, почему освободил Серебренникова

Суд разъяснил, почему освободил Серебренникова

59 минут назад
Елена Зеленская сначала подумала, что ее муж сошел с ума

Елена Зеленская сначала подумала, что ее муж сошел с ума

12 минут назад
Совет Федерации остался без Интернета

Совет Федерации остался без Интернета

1 час назад
Всемирный еврейский конгресс недоволен сожжением чучела Иуды в Польше

Всемирный еврейский конгресс недоволен сожжением чучела Иуды в Польше

54 минуты назад
Мужской хор театра Станиславского упал на сцене, 20 человек пострадали

Мужской хор театра Станиславского упал на сцене, 20 человек пострадали

11 часов назад
В Забайкалье полыхает 20 тысяч гектаров леса

В Забайкалье полыхает 20 тысяч гектаров леса

2 часа назад
"Никто не заболел": концерты Успенской сорвались по техническим причинам

"Никто не заболел": концерты Успенской сорвались по техническим причинам

33 минуты назад
"Ты о чем говоришь-то?": глава ГИБДД Чебаркуля устроил пьяное ДТП

"Ты о чем говоришь-то?": глава ГИБДД Чебаркуля устроил пьяное ДТП

1 час назад
Киселёв: Сталин нам и нужен, и нет

Киселёв: Сталин нам и нужен, и нет

13 часов назад
Удивительная Чукотка: место, в которое хочется вернуться

Удивительная Чукотка: место, в которое хочется вернуться

13 часов назад
Самолет с красноярскими туристами сел в Китае из-за поломки

Самолет с красноярскими туристами сел в Китае из-за поломки

40 минут назад
Коммунальщики обокрали пригревшую их пенсионерку

Коммунальщики обокрали пригревшую их пенсионерку

43 минуты назад
Емельяненко-младший перенес бой из-за падения с велосипеда

Емельяненко-младший перенес бой из-за падения с велосипеда

54 минуты назад
8 неснятых мультфильмов Disney

8 неснятых мультфильмов Disney

1 час назад
Москитные сетки не уберегут детей от падения из окон

Москитные сетки не уберегут детей от падения из окон

1 час назад
Подсчитано, автомобилями каких марок и цветов чаще управляют нарушители

Подсчитано, автомобилями каких марок и цветов чаще управляют нарушители

2 часа назад
Распродавать полгода: Москва втрое нарастила объемы построенного жилья

Распродавать полгода: Москва втрое нарастила объемы построенного жилья

2 часа назад
Вести.net: LG выпустит в России смарт-колонку с "Алисой"

Вести.net: LG выпустит в России смарт-колонку с "Алисой"

2 часа назад
Мария Шарапова опровергла слухи о беременности

Мария Шарапова опровергла слухи о беременности

2 часа назад
Обзор смартфона Samsung Galaxy A30: породистый, но доступный

Обзор смартфона Samsung Galaxy A30: породистый, но доступный

2 часа назад
Столкновение грузовиков: более 30 пострадавших, включая маленького ребенка

Столкновение грузовиков: более 30 пострадавших, включая маленького ребенка

3 часа назад
Прокуратура Токио предъявила новое обвинение бывшему руководителю Nissan

Прокуратура Токио предъявила новое обвинение бывшему руководителю Nissan

3 часа назад
Серебро в РФ выведут из-под госконтроля

Серебро в РФ выведут из-под госконтроля

3 часа назад
Глушаков поздравил Гулиева и Рассказова с дебютными голами за "Спартак"

Глушаков поздравил Гулиева и Рассказова с дебютными голами за "Спартак"

3 часа назад
Названы устройства Huawei и Honor, которые получат EMUI 9.1

Названы устройства Huawei и Honor, которые получат EMUI 9.1

3 часа назад
"Лидеры России" организуют мастер-классы для старшеклассников

"Лидеры России" организуют мастер-классы для старшеклассников

6 часов назад
Вечер с Владимиром Соловьевым. Эфир от 22 апреля 2019 года

Вечер с Владимиром Соловьевым. Эфир от 22 апреля 2019 года

8 часов назад
888
Экс-руководители банка "Югра" отправлены под домашний арест

Экс-руководители банка "Югра" отправлены под домашний арест

11 часов назад
Виктор Медведчук: полный провал Порошенко - это ответ граждан Украины на государственную русофобию

Виктор Медведчук: полный провал Порошенко - это ответ граждан Украины на государственную русофобию

12 часов назад
Рак касается каждого: онкологи поставили перед собой сложнейшую задачу

Рак касается каждого: онкологи поставили перед собой сложнейшую задачу

14 часов назад
Обнаружен источник загрязнения российской нефти

Обнаружен источник загрязнения российской нефти

15 часов назад
Быков пообещал скоро вернуться

Быков пообещал скоро вернуться

16 часов назад
Нотр-Дам: макроновская пятилетка может растянуться раза в четыре

Нотр-Дам: макроновская пятилетка может растянуться раза в четыре

16 часов назад
Загитова и Трусова со своими собаками выступили на шоу Тутберидзе

Загитова и Трусова со своими собаками выступили на шоу Тутберидзе

17 часов назад
Камни, газ и пули: в Панкисском ущелье ранены 15 полицейских

Камни, газ и пули: в Панкисском ущелье ранены 15 полицейских

17 часов назад
Патриарх Кирилл раскритиковал ученых за "странное слово"

Патриарх Кирилл раскритиковал ученых за "странное слово"

19 часов назад
В Томске мародеры попытались пустить на дрова раритетное деревянное здание

В Томске мародеры попытались пустить на дрова раритетное деревянное здание

19 часов назад
Какую тайну скрывает "голос" Кремля и может ли он ошибаться?

Какую тайну скрывает "голос" Кремля и может ли он ошибаться?

20 часов назад
Яковлева стала жертвой группового изнасилования

Яковлева стала жертвой группового изнасилования

21 час назад
У SpaceX случились проблемы с Dragon

У SpaceX случились проблемы с Dragon

22 часа назад
Я уехал в Астану, а приехал в Нур-Султан: что купить в Казахстане по цене двушки в Москве

Я уехал в Астану, а приехал в Нур-Султан: что купить в Казахстане по цене двушки в Москве

21.04.2019 12:00
Новосибирским спасателям пришлось убирать мусор после акции эко-активистов

Новосибирским спасателям пришлось убирать мусор после акции эко-активистов

21.04.2019 11:00
Рыболовный сезон: как не подцепить паразита

Рыболовный сезон: как не подцепить паразита

21.04.2019 10:47
"Яндекс" поселил "Алису" в смарт-колонку крупного зарубежного производителя

"Яндекс" поселил "Алису" в смарт-колонку крупного зарубежного производителя

19.04.2019 20:12
Nissan GT-R за миллион евро оказался никому не нужен

Nissan GT-R за миллион евро оказался никому не нужен

19.04.2019 19:21
Анатолий Кролл отметит в "Зарядье" День джаза

Анатолий Кролл отметит в "Зарядье" День джаза

19.04.2019 14:57
Самая зрелищная премьера весны: фильм "Миллиард" выходит в широкий прокат

Самая зрелищная премьера весны: фильм "Миллиард" выходит в широкий прокат

18.04.2019 12:00
Премьера в России: оркестр Когана исполнит Вторую симфонию Рихарда Штрауса

Премьера в России: оркестр Когана исполнит Вторую симфонию Рихарда Штрауса

11.04.2019 15:14