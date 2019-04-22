У жителя Подмосковья нашли в гараже целый арсенал оружия

В Подмосковье при попытке продать автомат Калашникова и патроны к нему задержали двоих жителей Ногинского района, у которых при обыске обнаружили целый арсенал оружия, сообщили в региональном управлении МВД. Осмотр "коллекции" сняли на видео.

Встреча была назначена в деревне Щемилово, а в роли покупателя выступил оперативник. После получения денег торговцы были задержаны, у одного из них при себе был пистолет, который он, по собственному признанию, подобрал на улице.

Правдоподобность этой версии была поставлена под сомнение в ходе обыска в гараже одного из подозреваемых: здесь были найдены пистолет-пулемет, автомат, револьвер, граната и запалы, шесть глушителей, более 200 патронов различного калибра, две банки с порохом, а также комплектующие для пистолетов и ружей.

За незаконные хранение и сбыт оружия мужчинам 29 и 36 лет от роду грозит до шести лет в колонии.