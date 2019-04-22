Тьерри Анри в ближайшее время возглавит "Нью-Йорк Ред Буллз"

Бывший нападающий сборной Франции, лондонского "Арсенала", туринского "Ювентуса" и каталонской "Барселоны" Тьерри Анри в ближайшее время возглавит американский футбольный клуб "Нью-Йорк Ред Буллз".

Руководство клуба из Major League Soccer (MLS) приняло решение назначить 41-летнего специалиста новым главным тренером команды. Как сообщает Sky Sports, об этом будет объявлено уже на этой неделе.

Анри выступал за «Ред Буллз» с 2010 по 2014 год. В его активе 52 гола в 135 матчах, американский клуб стал для форварда последним в профессиональной карьере.

С 2016 по 2018 год француз работал помощником главного тренер сборной Бельгии. В октябре 2018 года сменил Леонарду Жардима на посту главного тренера "Монако", однако был уволен всего спустя три месяца из-за неудовлетворительных результатов монегасков.