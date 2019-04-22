Серия взрывов на Шри-Ланке: ответственность на себя взяла одна из террористических группировок

Ответственность за теракты на Шри-Ланке взяла на себя группировка "Джамаат ат-Таухид" (запрещена в России), передает ТАСС.

21 апреля на Шри-Ланке во время пасхальных служб в католических церквях и гостиницах в городах Коломбо, Негомбо и Баттикалоа прогремело восемь взрывов, в результате которых погибли 290 человек, среди них более 30 иностранцев. Около 500 человек получили травмы различной степени тяжести.

Ранее сообщалось, что теракты устроили семеро смертников. В результате взрывов на Шри-Ланке погибли от 30 до 35 иностранных граждан. Речь идет о пятерых подданных Британии, одной подданной Нидерландов, двух австралийцах, пятерых индийцах, двух гражданах КНР, одном японце, двух гражданах Бангладеш. О точном числе погибших марокканцев и пакистанцев пока не сообщается. В результате терактов также погибли несколько граждан США, их число пока неизвестно.

На Шри-Ланке в понедельник отменили комендантский час, который накануне был объявлен в связи с терактами.