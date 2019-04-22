Омские следователи ищут владельцев котлована, в котором утонули дети

В Омске начали поиск владельцев котлована, в котором утонули двое детей. По факту ЧП возбуждено уголовное дело, передает ГТРК "Иртыш".

Напомним, трагедия произошла заполненном водой искусственном водоеме вечером 20 апреля. Ребята вышли на лед котлована и провалились. Одного из детей успели вытащить очевидцы. Второго пытался спасти 14-летний подросток, но оба ушли под воду.



Чтобы почтить память погибших детей, жители Омска везут к котловану игрушки, сладости и траурные гвоздики. Многие едут с цветами. Приехали на место и две школьницы. На берегу они простояли несколько минут — до сих пор не могут поверить в то, что произошло. Один из погибших вместе с ними учился.



Сейчас лед в котловане уже растаял. Однако в субботу он еще был и казался достаточно прочным. Известно, что на лед дети вышли на спор – хотели доказать, что смогут пройти весь водоем. Преодолеть смогли только половину, после чего провалились.

В Службу спасения позвонили жители близлежащих коттеджей. Звонок поступил около 19 часов вечера. На место трагедии спасатели, медики, психологи и водолазы Аварийно-спасательной службы. В настоящий момент специалисты выясняют все детали происшествия. Очевидцев просят связаться со Следственным управлением по телефону 123.

Кроме того, СК пытается найти владельца котлована. Собственника пока не установили. Выяснилось, что водоем на этом месте появился более 10 лет назад. Местные жители часто использовали его для летнего отдыха. Так как течение в таком водоеме отсутствовало, ледяной покров здесь держался значительно дольше, чем на реках. Но безопасным он только казался.

По требованию МЧС в ближайшее время рядом с котлованом администрация должна установить соответствующие знаки.