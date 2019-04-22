Внедорожник сбил инспектора ГИБДД на дороге в Ленобласти. Видео

В минувшее воскресенье, 21 апреля, машина сбила сотрудника полиции – инцидент произошел на трассе Санкт-Петербург – Псков в Лужском районе Ленинградской области.

На записи, запечатлевшей момент ДТП, видно, что правоохранители находились на проезжей части около патрульной машины, припаркованной на обочине. По предварительным данным, они занимались оформлением протокола за нарушение правил дорожного движения.

Проезжавший мимо автомобиль Lexus RX350 буквального снес одного из инспекторов.

Водитель Lexus не пытался скрыться с места аварии и, как сообщают СМИ, пояснил, что отвлекся от управления транспортным средством.

Пострадавший инспектор получил перелом ноги и сотрясение головного мозга. Полицейский был госпитализирован.