Дельфийские игры претерпели цифровую трансформацию

Впервые в истории Дельфийских игр начала работу номинация "Защита персональных данных" – она проводится в партнерстве с Роскомнадзором. Таким образом организаторы планируют повысить цифровую грамотность у широких слоев населения и выявить талантливых молодых специалистов информационной сферы.

Участники номинации разрабатывают информационно-публичный проект, направленный на воспитание культуры оборота персональных данных и сохранение неприкосновенности частной жизни в Интернете.

Тема защиты персональных данных была рассмотрена также на проходящей в рамках Игр XIV международной конференции. Представители Роскомнадзора отметили, что рекомендации по защите персональных данных, разработанные под руководством директора исполкома НДС России А.В.Понявина, по мнению иностранных специалистов, не имеют аналогов.

Ключевые процессы Дельфийских игр управляются специально разработанной цифровой платформой "Аполлон" – она обеспечивает весь годовой цикл, от отборочных туров до награждения и сопровождения лауреатов. Частью платформы стала система обработки и защиты персональных данных оргкомитета игр, участников, жюри, волонтеров, членов делегаций и технического персонала.

Торжественная церемония открытия XVIII молодежных Дельфийских игр России состоялась 20 апреля 2019 года.