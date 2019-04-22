Ирину Цывину похоронят на Троекуровском рядом с Галкиным и Глаголевой

В московском Доме кино 22 апреля близкие и коллеги провожают в последний путь актрисы Ирину Цывину. Вдова Евгения Евстигнеева внезапно скончалась в возрасте 55 лет. Причиной смерти называют остановку сердца, хотя в программе Андрея Малахова "Прямой эфир" рассказывалось о странных обстоятельствах, предшествовавших ее смерти.



Дочь актрисы Зинаида и сын Евгений очень тяжело переживают потерю матери – они никак не могут поверить в то, что она действительно ушла из жизни, пишет портал StarHit.

Ирину хоронят в белоснежном гробу. Проводить ее в последний путь пришел и последний возлюбленный актрисы, специфические отношения с которым в последние месяцы нередко обсуждались в прессе.

Денис Сердюков рассказывал журналистам, что хотел сделать Ирине предложение выйти за него замуж и говорил, что она недавно сообщила ему о беременности. При этом актриса в последние месяцы подумывала о том, чтобы уйти в монастырь.

Проститься с Ириной Цывиной пришли ее друзья – коллеги, артисты, музыканты. Они вспоминали актрису как светлого человека, для которого главной ценностью в жизни была любовь.

Похоронят ее на Троекуровском кладбище, на аллее актеров, рядом с могилами Владислава Галкина и Веры Глаголевой.