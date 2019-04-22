Лагерь "Эр-Рукбан" покинули более 4 тысяч беженцев

Лагерь беженцев "Эр-Рукбан" в Сирии покинули уже более 4 тысяч человек, свыше 2200 из них — дети.

Всех людей разместили в подготовленных центрах временного пребывания в провинции Хомс. Об этом заявил глава Центра по примирению враждующих сторон Виктор Купчишин. Почти половина беженцев уже получили новые документы взамен утраченных старых и вернулись в свои дома.

В российском Минобороны подчеркивают, что самый острый вопрос сейчас в рамках проблемы "Эр-Рукбан" — это позиция Соединенных Штатов. Вашингтон отказывается принять решение о ликвидации лагеря, напоминает "Россия 24".