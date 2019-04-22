Министр культуры Московской области передала в усадьбу Танеевых уникальные архивы

Архивные нотные материалы и письма композитора и педагога Сергея Танеева станут частью экспозиции его родовой усадьбы в селе Маринино Владимирской области, передает ГТРК "Владимир". В музей уникальные документы привезла министр культуры Подмосковья Нармин Ширалиева. На совместной пресс-конференции с директором департамента культуры региона Алисой Бирюковой она отметила, что передача состоялась согласно соглашению о сотрудничестве, которое регионы заключили на Международном культурном форуме.



Для жителей области это событие стало большим подарком. Церемония состоялась на третьем Танеевском фестивале искусств в рамках национального проекта "Культура". До этого архивные материалы хранились в одном из фондов музея Петра Ильича Чайковского в Клину.

Алиса Бирюкова и Нармин Ширалиева также обсудили перспективы сотрудничества Московской и Владимирской областей в сфере культуры. Во время встречи были запланированы новые музыкальные и театральные события. Напомним, соглашение о сотрудничестве между регионами было подписано в ноябре прошлого года на Международном культурном форуме в Санкт-Петербурге.