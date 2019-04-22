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Взрывы на Шри-Ланке 36 минут назад

Новости Происшествия

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22 апреля 201914:04

У одной из церквей в Коломбо произошел взрыв

Очередной взрыв прогремел в столице Шри-Ланки городе Коломбо. Бомба находилась в грузовике, который был припаркован рядом с церковью, которая уже пострадала от терактов 21 апреля.

По предварительным данным, взрывное устройство сработало в тот момент, когда саперы пытались его обезвредить, сообщает агентство РИА Новости.


Напомним, 21 апреля в Шри-Ланке прогремела серия мощных взрывов. Целями террористов стали католические храмы и гостиницы. Число погибших достигло 290 человек. Среди них есть граждане Дании, Японии, США, Турции и Великобритании. Россияне не пострадали.

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