Тюменец спас ребенка из загоревшейся машины

Юного жителя Тюмени спасли из загоревшейся "Волги": пока отец мальчика боролся с огнем, знакомый вытащил его из задымленного салона. Очевидец снял полыхающий автомобиль на видео.

Инцидент произошел около пяти часов вечера в минувшую субботу, 20 апреля, на углу улиц Пермякова и Артамонова областного центра.

"Взорваться может. Там еще ребенок маленький", — комментировали проезжавшие мимо автолюбители.

После их слов к горящей машине подбежал молодой человек и быстро вытащил из салона мальчика двух-трех лет от роду. Его тут же подхватила мама и отвела в сторону, ребенок не пострадал.

Владелец "Волги" справился с огнем еще до прибытия пожарных.