Закону об устойчивом Рунете осталось пройти лишь президента

Совет Федерации на пленарном заседании 22 апреля одобрил закон об обеспечении устойчивой работы российского сегмента Интернета в случае его отключения от глобальной инфраструктуры Всемирной сети, передает ТАСС.

В случае возникновения угроз устойчивой и безопасной работе Рунета Роскомнадзор сможет осуществлять "централизованное управление сетью связи общего пользования". Определять виды угроз, меры по их устранению и утверждать порядок управления будет российское правительство.

Кроме того, правительство будет определять те условия, когда оператор связи имеет право "не направлять трафик через технические средства противодействия угрозам и передачи обязательных к выполнению указаний".

Средства операторам связи будет предоставлять Роскомнадзор. Он также займется определением технических условий установки систем и требований к сетям связи при их использовании. Операторы, установившие такие средства, могут не блокировать запрещенную информацию, если доступ к ней ограничивается централизованно, с помощью указанных систем.

Закон также предусматривает создание национальной системы доменных имен, координировать ее деятельность будет специальная НКО, одним из учредителей которых станет Российская Федерация.

Весь обмен трафиком должен будет осуществляться через определенные точки, включенные в специальный реестр.

Если президент подпишет закон, он вступит в силу в ноябре 2019 года.