Закону об устойчивом Рунете осталось пройти лишь президента
Совет Федерации на пленарном заседании 22 апреля одобрил закон об обеспечении устойчивой работы российского сегмента Интернета в случае его отключения от глобальной инфраструктуры Всемирной сети, передает ТАСС.
В случае возникновения угроз устойчивой и безопасной работе Рунета Роскомнадзор сможет осуществлять "централизованное управление сетью связи общего пользования". Определять виды угроз, меры по их устранению и утверждать порядок управления будет российское правительство.
Кроме того, правительство будет определять те условия, когда оператор связи имеет право "не направлять трафик через технические средства противодействия угрозам и передачи обязательных к выполнению указаний".
Средства операторам связи будет предоставлять Роскомнадзор. Он также займется определением технических условий установки систем и требований к сетям связи при их использовании. Операторы, установившие такие средства, могут не блокировать запрещенную информацию, если доступ к ней ограничивается централизованно, с помощью указанных систем.
Закон также предусматривает создание национальной системы доменных имен, координировать ее деятельность будет специальная НКО, одним из учредителей которых станет Российская Федерация.
Весь обмен трафиком должен будет осуществляться через определенные точки, включенные в специальный реестр.
Если президент подпишет закон, он вступит в силу в ноябре 2019 года.
Сейчас
Путин не смотрел дебаты на Украине
Кремль: направлять поздравление Зеленскому преждевременно
Серия взрывов на Шри-Ланке: ответственность на себя взяла одна из террористических группировок
Картина дня
-
Украинцы выбрали перемены
- Серия терактов на Шри-Ланке
- Какую тайну скрывает "голос" Кремля
- Дмитрий Быков пришел в сознание
- Маск заговорил по-русски
Самое читаемое
-
Известная актриса стала жертвой группового изнасилования
- Пятилетний мальчик получил 50 тысяч за шутку про Зеленского
- Девушки только с виду: как устроен интим-бизнес с нестандартными услугами
- В Москве задержали мужчин со скелетом пенсионера в мешке. Видео
- 14-летний мальчик попытался спасти 8-летнего: утонули оба
Телеканал "Россия"
-
Кончита Вурст, Галь Гадот и другие гости "Евровидения-2019"
- Убийство? Накануне смерти у Ирины Цывиной украли редкую картину и бриллианты
- "Девять жизней": на что способна женщина, загнанная в угол?
- Был обречен: экспертиза показала, что Дмитрий Марьянов умер бы в любой клинике
Вести.Экономика
-
Рубль получил еще один повод для укрепления позиций. Стоит ли покупать валюту сейчас?
- Топ-10 лучших смартфонов в мире
- Финансирование индустриализации в СССР. Где брали деньги?
- Зеленский побеждает на выборах президента Украины
- США объявят об отмене освобождений от санкций для импортеров иранской нефти
Вести.Hi-tech
-
Обзор Nokia 8.1: нефлагман с флагманскими возможностями
- Видео: самый первый телефон Apple 1993 года
- Windows 10 прекратит самоуправство с обновлениями
- Обзор Elari SmartBeat: "Алиса" на батарейках
- VPN-провайдеры начали уходить из России
Авто.Вести.Ru
-
Автосалон в Нью-Йорке-2019: обзор новинок!
- Водителей хотят официально разделить на любителей и профессионалов
- УАЗ создал экспедиционную версию "Хантера" за миллион рублей
- Renault Arkana: моторов и модификаций становится больше
- Mercedes-Benz представил "вседорожный S-Class"
Недвижимость
-
Все в огне: крупнейшие пожары в истории архитектуры
- Россиянам посоветовали покупать хрущевки, чтобы меньше платить за ЖКХ
- Дачный сезон: как защитить себя при сделках с недвижимостью
- Как Instagram заставляет молодежь покупать жилье
- Дома на Рублевке сдаются по цене квартир в Москве
- Женщина избила поленом владельца дома, когда тот попросил заплатить
Вести.Медицина
-
Говорят ученые: продукты с отрицательной калорийностью все-таки существуют
- Стало известно, как гастрит переходит в рак желудка
- Враг в отражении: что прыщи могут рассказать о здоровье
- В мужской бороде содержится больше микробов, чем в собачьей шерсти
- От ухудшения памяти до галлюцинаций: признаки шизофрении, которые стоит знать
Вести в 20.00
-
Порошенко и Зеленский встретились на стадионе
- Кабриолет "Аурус" отрепетировал парад
- 5% за каждый литр себе в карман: новое мошенничество на АЗС
- Доклад Мюллера: с Путиным никто не сговаривался
- Знаменитый Вернисаж в Измайлове может пойти под снос
Вести-Москва
-
В Подмосковье расследуют загадочную и жуткую смерть экстремала
- Смертельное ДТП: арестован внук бывшего вице-президента "АвтоВаза"
- Пассажиров лайнера "ЮТэйр" оштрафовали за страх
- Собянин рассказал о новшествах в столичных поликлиниках
- Мода на чтение: смартфоны против книг
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
Самые красивые женщины мира и героини мультфильмов, на них похожие
- Как менялись "Том и Джерри" сквозь десятилетия
- Принцессы Дисней оказались в нашей реальности
- Девушка из Польши доказала, что может стать кем угодно
- 10 лучших мультфильмов по легендам
Gmbox. Смысл в играх
-
На Kickstarter пожертвовали на игры более $1 млрд
- 10 игр, которые современные геймеры просто не поймут
- 10 подтверждённых фактов о PS5
- 10 мощнейших предметов, ломающих свои игры
- 10 самых печальных концовок в играх
Наука
-
Астрономы обнаружили древнейшую молекулу во Вселенной
- Кто лучше скрывает измены, мужчины или женщины?
- Учёные восстановили функции мозга свиньи после смерти животного
- Чужой: метеор 2014 года пришёл не из Солнечной системы
Фильм Про
-
Лучшие триллеры в истории
- "Мстители: Финал": кто пожертвует собой
- "Терминатор 6": что известно о фильме
- Лучшие сериалы про маньяков
- Лучшие сериалы. Что смотреть в этом году
- Любимые фильмы Стивена Кинга
Телеканал "Культура"
-
Цекало: любовь раздвигает горизонты, это как наркотик, который нельзя купить
- Приглашаем на съёмки 2-го сезона проекта "Квартет 4х4"
- Рэйф Файнс - о фильме "Нуреев. Белый ворон"
- Интервью с Сергеем Безруковым
Москва 24
-
В Сети появилось полное видео драки с участием Кокорина и Мамаева
- Фейк-ньюс? Почему в СИЗО Москвы приостановили занятия йогой
- Бывший главный тренер ЦСКА обвинил судью в "неприязни к толстым и лысым"
- Пенсионер умер на сцене, выполняя задания клоунов
- Операции на кухне. Как пластический хирург Алена Верди уродовала пациенток?