Легендарная диктор СССР Анна Шатилова раскрыла секрет семейного счастья

Ее голос звучал в каждой советской квартире: легендарная диктор Анна Шатилова долгие годы вела главную информационную программу СССР "Время" и парады с Красной площади.

Женщины подражали ее нарядам и стилю, а мужчины со всей огромной страны писали письма с признаниями в любви.

Поговаривали о ее романах с ее не менее знаменитыми коллегами – дикторами Игорем Кирилловым и Евгением Кочергиным, а она больше 40 лет прожила с "простым строителем". Причем, 27 из них – еще и с его мамой, и разъезжаться с ней не хотела сама.

А все потому, что еще при первой встрече дома у будущего мужа, когда он позвал ее с подругой на чай, Анна поняла: она "вышла бы за Лешу только из-за его матери".

В "Судьбе человека" знаменитая диктор рассказывает, что свекровь помогла им и с воспитанием единственного внука, ведь уже через семь месяцев после рождения сына Анна Шатилова вышла на работу.

За 40 с лишним лет совместной жизни было в их супружестве немало испытаний и трудностей, но, признается Анна Шатилова, они с мужем никогда не выясняли отношения криком, а... писали друг другу письма.

Анна Николаевна и сейчас советует в семейной жизни использовать "эпистолярный жанр".

Правда, и о том, что ее муж смертельно болен, она тоже узнала из письма. Что было в этой записке? Как Анна Шатилова пережила уход из жизни мужа в 2008 году? Винит ли в чем медиков?

Как и где начиналась карьера Шатиловой? Что посоветовал ей легендарный диктор Юрий Левитан? В каких фильмах она снялась как актриса? Какие странные подарки дарили ей поклонники? Кто сейчас рядом с Анной Николаевной, и как в свои 80 она формулирует, что в жизни главное?

Об этом и не только Анна Шатилова рассказывает в программе Бориса Корчевникова "Судьба человека" на телеканале "Россия 1".