Момент девятого взрыва в Коломбо сняли на видео

Начиненный взрывчаткой микроавтобус взорвался во время разминирования в крупнейшем городе Шри-Ланки. Это девятый взрыв, прогремевший в Коломбо за последние два дня. Инцидент не миновал камер очевидцев.

Взрывное устройство было заложено автомобиле, припаркованном на обочине недалеко от католической церкви в Коломбо. Попытки саперов разминировать микроавтобус успехом не увенчались, и тогда они провели контролируемый взрыв.

В результате никто из людей, по предварительным данным, не пострадал. На кадрах видно, что вокруг собралось много зевак, а после взрыва от автомобиля остались одни обломки.

Днем 21 апреля в Коломбо и окрестных городах прогремели восемь мощных взрывов. Целями семерых-смертников стали католические храмы и гостиницы, число жертв достигло 290 человек, более 600 пострадали.

В понедельник полицейские обнаружили 87 детонаторов для взрывных устройств на автобусной стоянке в Коломбо.