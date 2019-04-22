Тысячи туристов бегут со Шри-Ланки. В российских турагентствах отказов нет

После серии терактов Шри-Ланку массово покидают иностранные туристы. "Туристической отрасли будет нанесен серьезный урон, хотя его последствия еще только предстоит оценить", — отметил председатель Центрального банка Шри-Ланки Индраджит Кумарасвами.

21 апреля в серии из восьми взрывов на Шри-Ланке погибли 290 человек, в том числе 30 иностранных туристов из Дании, Бангладеш, Индии, США, Турции, Австралии, Великобритании, Японии, Пакистана, Марокко, Китая и Нидерландов, напоминает ТАСС. Еще около полутысячи пострадали. Россиян среди погибших и пострадавших нет, но российское посольство рекомендовало соотечественникам воздержаться от посещения крупнейшего города Коломбо.

В городе Канди закрыт храм Зуба Будды и другие основные достопримечательности острова. Доходы от туризма на Шри-Ланке составляют 5 процентов от ВВП, отметил глава Бюро развития туризма Шри-Ланки Кишу Гомес. Только в феврале 2019 года Шри-Ланку посетили около 13 тысяч россиян. Это на 19% больше, чем за тот же период предыдущего года.

В городах Коломбо, Негомбо и Баттикалоа в католических церквях во время пасхальных служб и гостиницах прогремело восемь взрывов. Это самая крупная в истории Шри-Ланки террористическая атака. Девятый взрыв был управляемым — так специалисты обезвредили еще одно заложенное взрывное устройство. Полицейские обнаружили 87 детонаторов для взрывных устройств на автобусной стоянке в Коломбо.

Отказов от туров в Шри-Ланку в России не зафиксировано, отметила исполнительный директор Альянса туристических агентств (АТА) Наталия Осипова.