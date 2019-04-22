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Выборы на Украине 16 минут назад
США и ЕС направили Зеленскому поздравления как для Порошенко
Трамп, похоже, так и не понял, причин по которым нынешний президент Украины потерпел разгромное поражение на выборах, и пообещал победителю второго тура поддержку в том, что прикончило карьеру Порошенко.
Спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер рассказал в соцсетях, что Дональд Трамп в телефонном разговоре с Владимиром Зеленский пообещал тому поддержку в противостоянии российской агрессии.
А ведь именно маниакальное стремление подогревать и эксплуатировать тему противостояния Киева и Москвы привело к тому, что Порошенко забросил любую другую деятельность на посту президента и довёл своим поведением протестные настроения в стране до состояния, когда Зеленский смог не просто одержать победу с тройным перевесом, но и установить новый рекорд по набранным процентам голосов поддержки.
Но Вашингтон как-будто демонстративно не заметил причин поражения Порошенко и направил будущему президенту Украины сигнал, скорее уместный для прежнего.
В Брюсселе тоже продемонстрировали желание, чтобы Зеленский продолжил курс Порошенко. Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и Глава Евросовета Дональд Туск написали Зеленскому одно письмо на двоих и поздравили его ровно с тем, что он сам сделал главным объектом критики во время предвыборной кампании.
Туск и Юнкер пишут о 5 годах прогресса Украины со времени Майдана, тогда как сам Зеленский назвал эти годы потерянными для Украинского народа. Чиновники из Брюсселя выражают радость от того, что на Украине главенствует Закон, а Зеленский в первый же день после выборов говорит о том, что уволит со своего поста Генпрокурора Юрия Луценко.
А ещё Туск и Юнкер рассчитывают продолжить поддержку реформ в энергетическом секторе Украины. За последние 5 лет эти реформы вылились лишь в отказе от дешёвых энергоносителей из России и кратном увеличении стоимости газа и электроэнергии для населения.
В чём будет выражаться дальнейшая поддержка со стороны ЕС, видимо объяснят при личной встрече, которую ждут в ближайшее время.
А Зеленский тем временем в первые часы после своей победы на выборах заявил, что приоритетным направлением в работе считает восстановление взаимоотношений с Россией.
Хотя очевидно, что обе стороны границы по разному видят путь восстановления отношений, однако сам факт того, что победитель президентских выборов на Украине старательно избегает военной риторики в своих заявлениях даёт право рассчитывать на подвижки в отношениях Москвы и Киева.
О переменах в силовом блоке Зеленский тоже упомянул. Заявил, что для Генштаба у него есть свои кандидатуры из состава действующих украинских генералов. Пока рано говорить о том, что стало причиной недовольства нынешними командирами — то ли коррупция в армии, то ли выбранный военными способ разрешения конфликта в Донбассе, основанный на постоянных вооружённых провокациях со стороны украинских силовиков.
А ещё будущий президент Украины послал очень странный международный сигнал. Ссылаясь на то, что он пока не президент, а обычный гражданин, Зеленский обратился к странам постсоветского пространства: “Посмотрите на нас, всё возможно”.
Если учесть, что результаты украинских выборов это не столько победа Владимира Зелинского, сколько поражение Петра Порошенко и того проамериканского и антироссийского курса, который нынешняя власть в Киеве сделала единственной своей целью, то встаёт вопрос — гражданам и руководству каких стран был адресован посыл Зелинского?
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