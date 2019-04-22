Жириновский об украинских выборах: брачная ночь прошла, впереди рабочие будни

Фракция ЛДПР признавать выборы на Украине не будет, потому что украинский народ снова обманули, заявил в эфире программы "60 минут" глава ЛДПР Владимир Жириновский. Он считает, что Зеленский ничего не сможет изменить.

Он не сможет остановить ни войну, ни коррупцию. Все будет продолжаться так же, как было при Порошенко. Просто один клан сменил другой.

"Ведь что произошло с Украиной? Она ушла от России, но не пришла в Европу. Сегодня это государство-гермафродит: ни с Россией, ни с Европой. В Европу хочется, но не пускают. Запад никогда не примет эту страну ни в НАТО, ни в Евросоюз. Над ней все смеются. Посмотрите, с какими заголовками вышли сегодня большинство западных газет. Они высмеивают Зеленского, называя его комедиантом. Украина нужна Европе как территория раздражения России, как дрова для разжигания антирусского костра", — считает Жириновский.

"Вот если Зеленский откроет границу, уберет таможню, и мы вместе пойдем дальше – всем будет хорошо — и украинцам, и русским. Но, к сожалению, пока оснований для оптимизма мало. День выборов – это как брачная ночь избирателей с новым президентом, а рабочие будни начнутся потом", — уверяет глава ЛДПР.



21 апреля на Украине прошел второй тур выборов. После обработки 97,56% бюллетеней господин Зеленский лидирует с 73,14% голосов. За действующего украинского президента Петра Порошенко проголосовало 24,53%. На выборах не было зафиксировано массовых нарушений, которые могли бы повлиять на результаты голосования. Окончательные результаты украинский ЦИК объявит 30 апреля.