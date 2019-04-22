Защитник "Виннипега" Киселевич вызван в сборную России на чемпионат мира

Защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Виннипег Джетс" Богдан Киселевич вызван в сборную России для участия в чемпионате мира, который пройдет в Словакии. Об сообщил агент 29-летнего хоккеиста Дэн Мильштейн.

"Киселевич получил вызов в сборную России, – приводит слова Мильштейна ТАСС. – В ближайшие дни он пройдет медосмотр".

Ранее вызов в сборную получили форвард "Тампа-Бэй" Никита Кучеров, его одноклубник голкипер Андрей Василевский, нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин и форврад "Лос-Анджелеса" Илья Ковальчук.

В первом раунде Кубка Стэнли "Виннипег" Киселевича в серии до четырех побед уступил "Сент-Луису" Владимира Тарасенко со счетом 2:4.

Напомним, что чемпионат мира по хоккею с шайбой пройдет с 10 по 26 мая. Россияне попали в группу В, где сыграют с командами Австрии, Италии, Латвии, Норвегии, Чехии, Швейцарии и Швеции.