"КамАЗ" устроил аварию и едва не убил людей из-за своей высоты

В Нижегородской области грузовик манипулятором задел металлическую конструкцию над дорогой и обрушил ее на дорогу — "КамАз" оказался слишком высок.

Инцидент произошел в Сарове еще 19 апреля, однако видео происшествия было опубликовано очевидцем спустя пару дней.

Конструкция рухнула на дорогу совсем рядом с легковым автомобилем, двигающимся навстречу грузовику. По словам местных жителей, повреждены были металлический каркас и трубы, ведущие в знаменитый саровский институт лазерно-физических исследований.

В результате инцидента никто не пострадал.