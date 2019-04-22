СК: следователя Шишкину застрелили из-за расследования дела хакеров

Подполковника Евгению Шишкину застрелили в октябре 2018 года из-за расследования дела хакеров. Старшего следователя управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу убили в поселке Архангельское Красногорского района по пути от дома к машине.

Анализ дел, которыми занималась убитая, вывел следствие на след ее убийцы. Шишкина расследовала в последние годы в том числе дело о хищениях преступным сообществом денег с банковских карт, сообщает официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко. 17-летний исполнитель и предполагаемый организатор убийства Евгении Шишкиной взяты под стражу. За убийство задержанные получили миллион рублей. Заказ на убийство следователя был размещен в DarkNet, а оплата преступления произведена в биткоинах. Заказчиком убийства считается российский IT-специалист Ярослав Сумбаев. В ноябре 2018 года он был задержан в Тбилиси с поддельным паспортом. Свою причастность к киберпреступлениям он признал, но категорически опровергает любое отношение к убийству.

Подробные показания на других соучастников группировки дал один из ее членов, которого 17 ноября 2015 году покалечили в Санкт-Петербурге. У дома 40 по улице Бутлерова на него напали двое мужчин, которые причинили ему тяжкий вред.



Видеозапись и стоп-кадр запечатленного преступника по этому делу Следственный комитет России выложил в своем официальном YouTube-канале. Правоохранители просят всех, кто опознал запечатленного на видео преступника, позвонить по телефону 8 (965) 288-02-02.