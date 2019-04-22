Разбушевавшийся храмовый слон учинил погром в индийской деревне

Несколько машин, пара столбов и внешняя кирпичная ограда индийской деревни пострадали в результате разгула сбежавшего с религиозного праздника слона в штате Керала. Местные жители сняли весомого буяна на видео.

Стадо слонов привезли к храму в округе Палкхат ради праздничных мероприятий, в которых они должны были участвовать, но одно из млекопитающих оказанной ему чести не оценило и отправилось исследовать окрестности. Погонщик предпринял несколько попыток вернуть беглеца, чем только раззадорил животное — оно принялось переворачивать и крушить машины, затем повалило два столба и проломило внешнюю стену.

Успокоить получившего небольшие ссадины буяна удалось, лишь призвав на помощь его собратьев: выпустивший пар слон в стаде быстро присмирел и вернулся к храму. Происшествие обошлось без жертв, однако пострадал погонщик, пытавшийся вернуть в мирное русло агрессивного .подопечного.