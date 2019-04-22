В Москве представят "Театральные сказки Илзе Лиепа"

23 апреля на сцене Малого театра состоится премьера гала-спектакля "Театральные сказки Илзе Лиепа". Проект Благотворительного фонда содействия развитию хореографического и изобразительного искусства "Илзе Лиепа" реализуется в рамках Национальной премии детского и юношеского танца "Весна священная".

В этом году участниками проекта стали семь коллективов из Ульяновска, Севастополя, Екатеринбурга, Магнитогорска, Калуги, Самары, Москвы. Особое место отводится инклюзивной творческой школе "Танцующий дом".

"Наш спектакль это удивительное творческое пространство, которое дает возможность детям из разных уголков страны не просто выступить на известных сценах, что важно, а стать соавторами и соучастниками огромного творческого процесса вместе с настоящими профессионалами", — объясняет Илзе Лиепа.

Спектакль "Театральные сказки Илзе Лиепа" также примечателен тем, что для постановки танцевальных номеров были приглашены молодые талантливые хореографы Александр Могилев, Ольга Насырова, Софья Гайдукова, Юлия Елескина, Роман Андрейкин, Даниил Благов, Марина Акелькина, Наталья Головкина. Все они стали участниками творческой лаборатории под общим руководством признанного мастера, хореографа, лауреата премии Мориса Бежара и автора двух предыдущих спектаклей Национальной премии детского и юношеского танца "Весна священная" Елены Богданович.