Кудерметова вышла в основную сетку турнира в Турции

Российская теннисистка, 76-я ракетка мира Вероника Кудерметова в финале квалификации турнира в турецком Стамбуле за один час 11 минут обыграла представительницу Италии Мартину Ди Джузеппе со счетом 6:4, 6:1.

Россиянка допустила три ошибки на подаче и реализовала пять брейк-пойнтов из семи. Таким образом, Кудерметова вышла в основную сетку турнира, ее соперница по первому кругу станет известна позднее.

Еще одна россиянка Яна Сизикова не смогла пробиться в основную сетку, уступив спортсменке из Сербии Иване Йорович – 1:6, 2:6.