В Шереметьеве матерщиннику не дали улететь в Сочи

Пассажир рейса "Москва-Сочи" устроил скандал у трапа самолета в аэропорте Шереметьево. Как рассказали очевидцы, мужчина поссорился с одним из членов экипажа авиалайнера, после чего начал громко нецензурно выражаться, пишет агентство РИА Новости.

В итоге к трапу самолета вызвали наряд полиции. Сотрудники правоохранительных органов забрали дебошира в одно из служебных помещений аэропорта, где пассажира оштрафовали на 500 рублей по статье "мелкое хулиганство". Самолет мужчину дожидаться не стал.

19 апреля другой хулиган задержал рейс "Мурманск – Санкт-Петербург". Во время посадки на борт пьяный мужчина угрожал взорвать самолет. Вылет пришлось отложить, вывести всех пассажиров из лайнера и устроить дополнительную проверку багажа.