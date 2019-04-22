Друг Зеленского: "Думал, участие в выборах – дополнительный пиар"

Судя по последним данным, новым президентом Украины станет Владимир Зеленский, который получил в три раза больше голосов избирателей, чем пока еще действующий президент Петр Порошенко.

"Прямой эфир" 22 апреля – о том, как отмечали победу в штабе Зеленского, что пообещал Украине новый "слуга народа", и что говорят о шоумене как о возможном президенте те, кто знал его в "прошлой жизни".

Многие звезды российского шоу-бизнеса, особенно те, для кого Украина – это родина, поздравляют Зеленского в соцсетях и надеются, что теперь они смогут свободно приезжать и выступать на украинских сценах.

Зеленского уже поздравили Лолита, Наташа Королева, Дима Билан, Михаил Галустян, Николай Басков, Вера Брежнева и некоторые другие российские артисты.

Лолита, которой при Порошенко был запрещен въезд на Украину, в своем видеообращении, в частности, выразила надежду, что теперь и ей, и другим артистам, которые снимались в проектах у Зеленского, будет открыта дорога в Киев.

Певица также пожелала, чтобы Владимир Зеленский не сдал свои предвыборные позиции, но пожалела как зритель, что "потеряла хорошего комика".

Режиссер и друг Владимира Зеленского Марюс Вайсберг пришел в студию "Прямого эфира" и признался, что хоть 74 процентов голосов не ожидал, но понимал, что он победил, уже после первого тура президентских выборов на Украине.

При этом Вайсберг рассказал, что раньше никогда не слышал от Зеленского о его желании уйти в политику и поначалу подумал, что с его стороны это был "дополнительный пиар".

"И вдруг это все зацепилось и поехало, и он понял, что на самом деле находится в ситуации, где реально может помочь стране", — говорит Вайсберг.

При этом он характеризует Зеленского как одного из "самых порядочных, честных, добрых и при этом очень организованных, сбалансированных, адекватных людей", которых режиссер когда-либо видел.

Однако есть и те, кто весьма скептически относится к "походу" артиста во власть. Так, например, писатель Нина Пушкова считает, что "актер во главе страны – это очень сомнительная вещь".

Она напоминает, что Рональд Рейган был не просто актером: до того, как стать президентом США, он 15 лет возглавлял профсоюз Голливуда.

"У него была практика управленца, он был губернатором Калифорнии", — говорит она и задает вопрос: "А кем был Зеленский?" По ее мнению, "даже близким людям, видимо, не приходило в голову, что он может решить серьезные проблемы".

Поэтому, говорит Пушкова, она всеобщего ликования не разделяет, "потому что жизнь состоит не только из праздника".

Что рассказала в "Прямом эфире" о настроении и состоянии Порошенко актриса Светлана Вольнова, которая видела пока еще президента Украины в храме в Вербное воскресенье?

Как расценивает победу Зеленского журналист Дмитрий Гордон, почему уверен, что он не будет пешкой в чужих руках, и действительно ли отговаривал его от дебатов с Порошенко?

Почему словесная дуэль Зеленского и Порошенко прошла на одной сцене, а не на двух, как планировалось ранее? И какая сейчас, после завершения второго тура выборов президента, обстановка на Украине и в Киеве?

Об этом – в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1".