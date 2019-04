Самовозгорание Tesla Model S на шанхайской парковке попало на видео

На парковке в Шанхае загорелся электромобиль Tesla Model S. Пламя погубило еще три автомобиля, стоящих рядом. Видео инцидента, опубликованное в минувшее воскресенье, набрало десятки миллионов просмотров.

Местные СМИ оперативно разыскали владельца сгоревшего электромобиля. По его словам, аккумуляторы машины были полностью заряжены за несколько часов до пожара, и в момент инцидента Model S стояла отключенная от электрической сети.

A video that has gone viral shows a #TeslaModelS parked in a garage starting to emit smoke before bursting into flames in Shanghai on Sunday, leaving 3 vehicles burnt out. Afterward, @Tesla issued a statement, saying it has dispatched a team to the scene. pic.twitter.com/I9J43NWtLm