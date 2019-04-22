Александр Григорян возглавил лидера ФНЛ "Тамбов"

Бывший главный тренер "СКА-Хабаровска", "Луча" и "Анжи" Александр Григорян возглавил лидера Футбольной национальной лиги (ФНЛ) команду "Тамбов", об этом сообщил спортивный директор команды Павел Худяков.

"Александр Григорян – наш новый главный тренер, обо всем договорились. Приняли такое решение, потому что в команде небольшой спад, нужно было оживить коллектив, – приводит слова Худякова "Чемпионат.com". – Марат Искаков – очень хороший человек и тренер, очень много для нас сделал. Мы идем на первом месте сейчас – это его заслуга. Огромное спасибо ему и штабу".

"Григоряна полтора года готовился к премьер-лиге, здорово анализировал все команды РПЛ, когда был экспертом на телевидении. Контракт пока подписан на год, до конца следующего сезона", – добавил Худяков.

После 32 туров первенства ФНЛ "Тамбов" с 62 очками лидирует в турнирной таблице. В следующем матче турнира горожане 24 апреля на выезде сыграют с ярославским "Шинником".